日本でもAppleのApp Storeが独占禁止法の調査を受ける、開発者からはその他の問題も指摘

人気バトルロイヤルゲームの フォートナイト やゲームエンジンの Unreal Engine を開発するEpic Gamesが、Appleの運営するApp StoreおよびGoogleの運営するGoogle Playがあまりに高額な手数料を徴収しているとして 訴訟 を起こしました。これを受け、日本の独占禁止法を運用している公正取引委員会の杉本和行委員長も、独自の調査を進めると 明言 しました。Bloombergは日本のゲーム開発者からのいくつのかの声を挙げ、「日本ではAppleによる独占以外の部分での不満が噴出している」と報じています。 Apple App Store Draws New Scrutiny in Japan, Epicenter of Gaming - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-03/apple-app-store-draws-new-scrutiny-in-japan-epicenter-of-gaming フォートナイトの開発元であるEpic GamesはApp Storeが売上の30%を手数料として徴収している点を挙げ、独占禁止法に違反していると主張しています。公正取引委員会の杉本委員長も、App Storeについて独自に調査を行うと発言しているわけですが、Bloombergはそれとは別に日本のゲーム開発者から「App Storeガイドラインの一貫性のなさ」や「Appleによる予測できない決定」「コミュニケーションの欠落」などの問題が指摘されていると指摘しています。

・関連記事

「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE



Microsoftが「AppleはUnreal Engineを排除すべきではない」とEpic Gamesの支持を表明 - GIGAZINE



AppleのUnreal EngineブロックによりMicrosoftのForzaシリーズなど人気ゲームのサポートが不可能に - GIGAZINE



Appleを訴えたEpic Gamesに勝ち目はあるのか、専門家の見解は? - GIGAZINE



「フォートナイトのストア復活命令は出さないがUnreal Engineは救いたい」と判事が見解を示す - GIGAZINE



2020年09月04日 19時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.