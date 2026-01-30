2026年01月30日 21時00分 ネットサービス

AppleがiOSアプリ版「Patreon」の課金ルールを二転三転させ結局クリエイターから最大30％の手数料を徴収することになりPatreonが憤慨



クリエイター支援プラットフォーム「Patreon」をめぐるAppleのルールが1年半で3回も変わり、Patreonが対応に追われています。Patreonは「利用者が健全で長期的なビジネスを構築するためには一貫性と透明性が不可欠」としてAppleに抗議しました。



Apple has reimposed its subscription billing mandate for creators on Patreon

https://www.patreon.com/posts/apple-has-its-on-148395613





iOS In-app Purchases and Migrating to Subscription Billing FAQ – Patreon Help Center

https://support.patreon.com/hc/en-us/articles/28801582599181-iOS-In-app-Purchases-and-Migrating-to-Subscription-Billing-FAQ



Patreonはクリエイターがファン向けに作品やサービスを提供できるプラットフォームで、クリエイターは複数ある料金モデルを好きに選択してファンに選ばせることができます。例えば作品ごとの課金だったり、月額課金だったりという具合です。





2024年、AppleはiOS版のPatreonに対し、全ての料金モデルをアプリ内課金を通じた月額のサブスクリプションに統合するよう命じました。当時Appleは課金システムを搭載した全てのiOSアプリから手数料を取っていましたが、Patreonはアプリ外で利用できる独自の決済システムを管理していたため、Appleの手数料体系を回避していると見なされたのでした。



Patreonは「クリエイターの自由度が狭まる」と困惑しつつも、期限となる2025年11月までに全てのクリエイターをアプリ内課金へ移行させるプロセスを開始しました。Appleがサブスクリプションに課す手数料は最大30％になり、クリエイターは価格を引き上げるか、価格据え置きで収益を減らすかの選択を迫られました。



ところが、2025年4月に転機が訪れます。かねてからAppleの手数料に異議を申し立てていたEpic Gamesが起こした裁判で、Appleが決済システムを管轄するアプリ内課金だけでなく、アプリ外で行われる課金にもAppleが手数料を課していた点が問題視され、アプリ外の課金に手数料を課す行為を禁止する判決が下りました。



これを受けAppleは方針を転換。Patreonに対して従来通りのアプリ外課金を認めるようになりました。ただし、上記の裁判はアメリカで行われたものだったため、アメリカ国外においては引き続きアプリ内課金への移行が求められている点は変わりませんでした。



その後2026年1月、Appleはまたしてもルールを変更し、アメリカ国内を含む全ての利用者に対し、アプリ内課金のサブスクリプションに一本化するよう再度命令。移行期限を新たに2026年11月1日に設定しました。



二転三転するルールにPatreonは「この決定には強く反対します」と宣言。「Appleの要件変更によってクリエイターの皆様がこのような立場に立たされたことを大変残念に思います」と伝えました。





ルールに従わない場合はアプリがApp Storeから排除される可能性があるため、Patreonは再び移行プロセスを始め、該当するクリエイターをサポートする体制を整えたとのことです。従来型の料金モデルを利用しているクリエイターは全体の4％に過ぎないそうですが、Patreonは「Appleが変更する規約について一貫性を欠いているため、クリエイターが健全で長期的なビジネスを構築することが困難になっています」と強調しました。

