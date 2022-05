マッチングアプリのTinderがGoogleを提訴、「Googleの課金システムを使わないとストアから削除すると脅迫された」との訴え

マッチングアプリであるTinderなどを運営するMatch Groupが2022年5月9日に、Googleを提訴したと発表しました。Match Groupは、Googleの課金システムを通さなければアプリからの課金が行えなくなるとしたGoogleの決定が、支配的な地位の乱用を禁じた反トラスト法などに違反しているとしています。 Press Release https://www.endthegoogletax.com/pressrelease Tinder owner Match Group sues Google alleging antitrust violations | Engadget https://www.engadget.com/match-group-sues-google-225719753.html Match Group is suing Google over Android’s in-app payment monopoly - The Verge https://www.theverge.com/2022/5/9/23064305/match-group-suing-google-over-in-app-payment-policy Match Groupが今回の訴訟で問題視しているのは、Googleが2020年に「Google Playの支払いに関するポリシーを変更し、Googleの課金システムの使用を必須にする」と発表したことです。変更後のポリシーは2022年6月1日から施行され、これに対応していないアプリは Google Playから削除される と、Googleは案内しています。 Google Playで配信するアプリはGoogleの決済システムを使うことが必須に - GIGAZINE

2022年05月10日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

