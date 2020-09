Google Playで配信するアプリはGoogleの決済システムを使うことが必須に

Google to enforce 30% cut on in-app purchases next year https://www.cnbc.com/2020/09/28/google-to-enforce-30percent-cut-on-in-app-purchases-next-year.html Googleによると、これまでも決済はGoogleのシステムを使うようにと呼びかけてはいたものの、強制ではなかったとのこと。ポリシー変更により、今後はGoogleのシステムを使うことが強制となります。

GoogleがGoogle Playのポリシーを変更し、配信されているアプリで決済を行う際に、独自のシステムではなくGoogleのシステムを使うことが必須となります。アプリ開発者のために、対応のための猶予期間が2021年9月30日(木)まで設けられています。 Android Developers Blog: Listening to Developer Feedback to Improve Google Play https://android-developers.googleblog.com/2020/09/listening-to-developer-feedback-to.html

2020年09月29日 10時43分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by logc_nt

