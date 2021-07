Google Playのポリシーがアップデート、Androidでも広告トラッキングを拒否可能に

・関連記事

「Android 12から広告のトラッキングを拒否できる機能を段階的に実装する」とGoogleが認める - GIGAZINE



Android 12から「アプリのトラッキングを制限する機能」が追加される可能性、ただし「14兆円の収入が減る」という指摘も - GIGAZINE



Google Playがポリシー改定で「アクセス対象になるユーザーデータの明記」が義務化へ - GIGAZINE



Googleが広告識別子を用いてAndroidユーザーの行動を追跡していると活動家が苦情申し立て - GIGAZINE



Appleがプライバシー強化機能を導入してAndroidが恩恵を受ける - GIGAZINE



Appleのプライバシー強化でFacebookと広告主がパニックに、実際のインパクトはどれほどだったのか? - GIGAZINE



Appleのプライバシー強化で開発者や広告主の収益が15~20%減ったことが判明 - GIGAZINE



2021年07月29日 15時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.