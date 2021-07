AWSが「EC2-Classic」を廃止へ

・関連記事

無料でAWSの料金をチェックして無駄を見つけてくれるサービス「Vantage」を使ってみた - GIGAZINE



Amazonには収益性の高さで知られるAWSを超える収益源があるという指摘 - GIGAZINE



Amazonアプリストアが手数料引き下げ&AWSのクレジット付与で小規模開発者を支援するプログラムを発表 - GIGAZINE



2021年07月29日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.