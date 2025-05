Epic Games Storeの手数料が年間収益100万ドルまでゼロに

Epic Gamesが、PCやスマートフォン向けのデジタルゲームストア「Epic Games Store」の手数料を、年間収益100万ドル(約1億4600万円)に達するまではゼロにすると発表しました。新制度は2025年6月からスタートします。 New Epic Games Store Webshops and Revenue Share Update - Epic Games Store https://store.epicgames.com/en-US/news/new-epic-games-store-webshops-and-revenue-share-update Epic Games targets Apple with zero-commission plan and App Store workaround - 9to5Mac https://9to5mac.com/2025/05/01/epic-games-targets-apple-with-zero-commission-plan-and-app-store-workaround/ 2025年6月から、Epic Games Storeの手数料はアプリ1本につき年間収益100万ドルまで無料になり、それ以上の収益が発生した場合は従来通り12%になります。

2025年05月02日 10時47分00秒 in Posted by log1p_kr

