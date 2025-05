Epic対Apple訴訟の影響でiOSアプリの外部課金が手数料なしで使えるようになった結果、Spotifyはプレミアムプランを利用するユーザーが大幅に増加

裁判に際して第三者が有用な意見を提供する「アミカスブリーフ」制度で提出された資料から、Epic GamesとAppleの訴訟の影響で、iOSアプリの外部決済システムが手数料なしで使えるようになり、Spotifyはこの外部決済システムを利用してプレミアムプランのユーザーが大幅に増加したことが明らかになりました。 Spotify says support for external payments on iOS has already boosted subscriptions | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/05/21/spotify-says-support-for-external-payments-on-ios-has-already-boosted-subscriptions/ 「フォートナイト」開発運営元のEpic Gamesは2020年、新たな決済システムとして「EPICディレクトペイメント」を発表しました。アプリストア経由だと、ユーザーがアイテムを購入した際に手数料として30%を徴収されていましたが、EPICディレクトペイメントは手数料がないので、売り上げの最大20%をユーザーに還元できるということを売りにしていました。ところが、Appleは「App Store外の決済システムの利用は認めていない」として、規約違反でApp Storeからフォートナイトを削除。Epic Gamesは「公平な競争」を求めて、訴訟を起こしました。 「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE

