Apple対Epic Gamesの独占禁止訴訟に関連した控訴審でAppleが敗訴、一方で「適切な手数料」が認められる



アプリストアにおける独自決済を巡ったAppleとEpic Gamesの訴訟では、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めることが命じられました。その後、Appleが裁判所命令に従っていないとEpic Gamesが主張する裁判が続いたことで、Appleは外部決済を認めた上で一切の手数料も課すことができないと定められていましたが、控訴審の結果Appleの主張の多くが退けられるるも、Appleは「外部決済で手数料を請求する権利」を獲得しました。



Apple loses contempt appeal in Epic case | The Verge

https://www.theverge.com/news/842991/apple-epic-appeal-loses-contempt





2020年に「フォートナイト」のiOS版に独自の決済システムを実装したことでAppleが規約違反として「フォートナイト」をApp Storeから削除したため、Epic GamesはAppleに対して訴訟を起こしました。2021年9月には「App Storeで提供するアプリにおいて、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めるように」と判決が下され、両者が不服として控訴した結果、2023年の控訴審判決では「Appleはデベロッパーに外部決済リンクを許可する必要がある」と結論付けられました。その上で、App Storeにおいて30％の手数料を徴収すること自体に違法性はないと判断されるなど、大部分でAppleが勝利しました。



Apple対Epic Gamesの控訴審で「App Storeで外部決済システムへのリンクを禁止してはいけない」という判決、しかし大部分でAppleが勝利 - GIGAZINE





Appleの独占禁止法違反を主張したEpic Gamesの主張は大部分が退けられましたが、「フォートナイト」がApp Storeから削除された件については、主張が一部認められApp Storeに戻す手続きが進められていました。しかし、Appleがそれを承認しなかったため、Epic Gamesは「Appleの意図的な遅延行為であり『法廷侮辱』にあたる可能性もある」として、2025年2月に申し立てを行いました。



裁判の結果、連邦地方裁判所のゴンザレス・ロジャーズ判事は「Appleは、開発者が消費者をApple以外のより安価な決済手段に誘導できるようにするために制定された、2021年の差し止め命令に故意に従わなかった」と判断した上で、「Appleは今回の裁判所の差し止め命令に真っ向から反対し、数十億ドル規模の収入源を維持しようとした」として、Appleに対して「アプリ外での課金に手数料を課す行為を禁じる」など厳しい判決を下しました。



Appleに対して「アプリ外での課金に手数料を課す行為」を禁じる判決を裁判所が下す、iPhone版フォートナイトの配信再開も決定 - GIGAZINE





Appleは法廷侮辱を巡る判決に意義を申し立て、判決の見直しを求める控訴を行いました。Appleは、訴訟手続きが終了するまで命令の執行を保留するよう求めていましたが、控訴裁判所はAppleによる命令差し止め要請を却下しました。



そして、2025年12月に控訴審が下され、ロジャーズ判事による命令違反認定とAppleへの制限を大筋で指示することが結論付けられました。判決文では「Appleは『命令に従っている』と主張したが、実際にはボタン・リンク・その他のアクションを、Appleへ過大な手数料を払わずには使えないように設定しており、さらにリンクのデザインも制限して顧客が使いづらいものにしていた」としてAppleの措置に問題があるとしました。





一方で、控訴審では一部の制限においてロジャーズ判事の決定が行き過ぎていたとも判断しています。ロジャーズ判事の判決では外部決済を妨げたり分かりにくくしたりすることをAppleに禁止するほか、「Appleはユーザーがアプリ外で行った購入に手数料や料金を課してはならない」と定められていました。しかし、控訴審では「地裁はあらゆる手数料を全面的に禁止するという強硬手段を取り、裁量を逸脱した」と述べており、Appleが外部リンクの調整にかかる「正当なコスト」を基準に手数料を設定できる可能性を示しました。



また、Appleは外部決済のリンクやお知らせなどを不利にするデザインを強制することはできませんが、反対に開発者がAppleより過度に目立つデザインを使っている場合、それをAppleが制限する権利はあると控訴裁判所は指摘しています。



記事作成時点では、AppleおよびEpic Gamesはメディアのコメント要請に応じていませんが、Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOは自身のXアカウントで関連ニュースの投稿をリポストしています。

