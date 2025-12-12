2025年12月12日 12時00分 サイエンス

健康的な食事や適度な運動以上に寿命と関連している要因が明らかに



長生きするためには適度な運動や健康的な食事を心がける必要があることは、多くの人々が知っています。新たに、アメリカのオレゴン健康科学大学の研究チームが行った調査で、運動や食事よりも「睡眠時間」が寿命と大きく関連していることが明らかとなりました。



Sleep insufficiency and life expectancy at the state-county level in the united states, 2019-2025 | SLEEP Advances | Oxford Academic

https://academic.oup.com/sleepadvances/advance-article/doi/10.1093/sleepadvances/zpaf090/8373869





Insufficient sleep associated with decreased life expectancy | OHSU News

https://news.ohsu.edu/2025/12/08/insufficient-sleep-associated-with-decreased-life-expectancy



One Critical Factor Predicts Longevity Better Than Diet or Exercise, Study Says : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/one-critical-factor-predicts-longevity-better-than-diet-or-exercise-study-says



オレゴン健康科学大学の研究チームは、全米規模の膨大なデータベースを活用して、郡ごとの平均寿命に関する傾向を探りました。そして、郡レベルの平均寿命に関するデータと、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が2019～2025年に収集した包括的な調査データを用いて研究を行いました。



調査対象となった人々は睡眠時間を自己申告し、1日あたりの睡眠時間が7時間未満の人々は「睡眠不足」と見なされました。また、身体活動や雇用状況、教育レベル、食事、喫煙などの平均寿命に影響を与える可能性がある要因についても分析に組み込まれました。







