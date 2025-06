2025年06月05日 11時22分 モバイル

Appleによる「App Storeに対する独占禁止法執行命令の一時停止を求める要請」が却下される



AppleはiPhone向けのアプリストアであるApp Storeが独占禁止法に違反しているとして、Epic Gamesから訴訟を提起されており、App Storeに課す制限を開放するよう求められています。Appleは、裁判所による制限解除を求める判決に対して、一時差し止めを求めていましたが、要請が却下されたことがわかりました。



Epic Gamesは2020年に、AppleがApp Storeで課す手数料が高額過ぎるとしてAppleを提訴しました。この訴訟では「App StoreはApple以外の支払い方式も認めるように」という判決が下されています。



しかし、Appleが繰り返し規則を順守しなかったとして、裁判所はApp Storeの開放方法についてAppleに対してより明確な指示を与えました。AppleとEpic Gamesの訴訟を担当してきたボンヌ・ゴンザレス・ロジャーズ判事は、Appleに対して「App Storeでウェブリンクを表示することを許可すること」「リンクフォーマットに関する制限を撤廃すること」「開発者がAppleに収益の一部を渡すことなく外部決済オプションを提供できるようにすること」を命じています。



SpotifyやKindleといった大手サードパーティーアプリは、この判決を機にアプリ内にウェブ上でコンテンツを購入するためのリンクを追加しました。



5年間App Storeでの配信が停止していたフォートナイトも、ついに復活しています。フォートナイトの場合、ユーザーはアプリ内決済システム(Appleの決済システム)とEpic Games独自の決済報酬プログラム(Epic Gamesによる外部決済システム)のいずれかを選択できるようになりました。しかし、Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOによると、Appleの決済システムと外部決済システムの利用率は60対40で、依然としてAppleの決済システムが優勢だそうです。



一方、Appleは裁判所の判決に対して直ちに控訴し、訴訟手続きが終了するまで命令の執行を保留するよう求めていました。



しかし、控訴裁判所はAppleによる命令差し止め要請を却下しました。控訴裁判所は、Appleが控訴で勝訴する可能性、Appleが回復不能な損害を被るかどうか、命令が停止された場合に他の当事者が損害を被るかどうか、そして公共の利益に合致するものは何かを検討した結果、「命令の差し止めが適切であると確信できない」と差し止め要請を却下した理由を説明しています。



テクノロジーメディアのThe VergeがAppleにコメントを求めたところ、Appleの広報担当者であるオリビア・ダルトン氏から「地裁の命令を差し止めないという決定には失望しており、控訴手続きにおいても引き続き主張していきます。以前にも申し上げたように、地裁の判決には強く反対します。私たちの目標は、App Storeが開発者にとって素晴らしい機会であり続け、ユーザーにとって安全で信頼できる体験を提供し続けることです」という回答が得られたそうです。