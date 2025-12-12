2025年12月12日 11時15分 AI

Amazonがプライム・ビデオでAI要約動画を導入も滅茶苦茶なナレーションを生成してしまい急遽撤去



Amazonがプライム・ビデオでシリーズ作品の振り返り動画などを生成できる「Video Recaps」という機能を導入しました。しかし、このVideo Recapsが生成する動画には間違った内容が含まれることが明らかになり、Amazonは同機能を一時的に撤去する事態に陥っています。



Falloutシリーズの実写ドラマ版である「フォールアウト」がAmazonプライム・ビデオで独占配信されています。



『フォールアウト』本予告動画 | プライムビデオ - YouTube





このドラマ版フォールアウトのシーズン2が12月17日から配信開始予定となっているのですが、このシーズン2向けにAIで作成した「振り返り動画」(Video Recaps)が配信されていました。この動画にはAIによるナレーションが含まれているのですが、内容が滅茶苦茶だと指摘されています。





例えば、ドラマ版フォールアウトの回想シーンが「1950年代のアメリカ」であるとAIナレーションは紹介しますが、実際には原子力でさまざまなものが動く2077年の出来事を回想するシーンです。また、シーズン1のクライマックスシーンに関するAIナレーションも間違った内容になっています。



Fallout on Prime added a season 1 recap but don’t bother watching it, it’s AI slop that gets several details wrong like the flashbacks being set in the 1950s and “Cooper offers Lucy a choice in the finale: die, or join him” phrased as if he’d be the one to kill her 😭 pic.twitter.com/zHLvN988w5 — lucks eterna ☘️ (@lucks_eterna) November 24, 2025



AmazonはVideo Recapsについて、「AIを用いて番組の最も重要なプロットポイントを識別し、同期された音声ナレーション、セリフの断片、音楽と組み合わせて、視聴者が新シーズンに備えられる視覚的な要約を作成します」と宣伝しています。



プライム・ビデオのテクノロジー担当ヴァイスプレジデントであるジェラール・メディオニ氏は、「Video Recapsは、ストリーミングにおける生成AIの画期的な応用例です。この種の機能としては初となるもので、プライム・ビデオがイノベーションへの継続的な取り組みと、ユーザーにとってよりアクセスしやすく楽しい視聴体験の提供に注力していることを示しています」と語りました。



The VergeによるとAmazonは今回の失敗を受け、Video Recapsで振り返り動画を生成していた作品からAI生成動画をすべて撤去したそうです。



なお、Amazonはプライム・ビデオに「AIベータ」と呼ばれるAI吹き替え機能を導入していましたが、強い批判を受け削除したばかりです。



