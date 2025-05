盗んだiPhoneを闇業者はどうやって中国で売りさばくのか？

技術の進歩によってスマートフォンの性能も大きく進化していますが、それに伴ってスマートフォンの価格は上がっており、ハイエンドクラスになると数十万円の高級品となっています。そのため、スマートフォンを盗んで転売する犯罪者が後を絶たず、スマートフォンメーカーも位置情報で探し出したり遠隔でロックをかけて使えなくしたりと、盗難対策を練っています。実際に盗まれたiPhoneがどういうルートをたどって転売されるのかを、海外メディアFinancial Timesが解説しています。 Inside China’s ‘stolen iPhone building’ https://www.ft.com/content/752f84ac-329d-4e10-ae46-7a1c27319498 How Stolen iPhones Travel From Western Streets to Chinese Markets - MacRumors https://www.macrumors.com/2025/05/21/stolen-iphones-western-streets-chinese-markets/ 中国広東省・深圳の電気街である華強北(ファンチャンベイ)にあるフェイヤンタイムズビルは、一見すると普通の電子機器市場の一角にすぎませんが、その4階では中古iPhoneが数多く販売されています。この中には、消費者が正式に下取りに出した端末も含まれますが、盗まれたスマートフォンが紛れ込んでいるとされ、「盗難iPhoneのビル」としてオンライン掲示板などでたびたび話題になっています。

2025年05月22日 20時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

