2024年01月30日 10時41分 試食

Microsoft幹部が「Appleの代替アプリストアに関する新方針は間違った方向へ進む一歩だ」と批判



AppleはiPhone向けのサードパーティー製アプリストアをついに認めましたが、同時に厳格な方針も追加しています。このApp Storeの新しい方針について、Microsoftのゲーム部門であるXboxの社長が、「間違った方向への一歩」であると批判しました。



Microsoft says Apple’s new App Store rules are ‘a step in the wrong direction’ - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/29/24054943/microsoft-apple-app-store-dma-rule-change-response





Microsoft calls Apple's proposed App Store changes a 'step in the wrong direction' - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/01/29/microsoft-app-store-changes-xbox/



Appleは2024年1月にiOS向けの公式アプリストアであるApp Storeに新しい方針を追加し、ついにアプリ開発者がアプリをサードパーティー製アプリストアで配信したり、サードパーティー製決済サービスを使用することを認めました。



Appleがデジタル市場法を受けてEUでのサイドローディングとApp Store外決済を認めるも厳しい条件や新しい手数料が追加される - GIGAZINE





ただし、サードパーティー製アプリストアでアプリを配信する場合には、新たな手数料として「Core Technology Fee(CTF:コアテクノロジー料)」を課すとも発表しています。CTFは「サードパーティー製アプリストアで配布されるiOSアプリに対して、最初の100万インストール以降、1インストールごとに0.5ユーロ(約80円)の支払いを義務付ける」というもの。そのため、無料アプリやフリーミアムアプリの開発者がサードパーティー製アプリストアでアプリを配信することは難しいとも指摘されています。



AppleがiOSアプリに課す1インストール当たり約80円の「コアテクノロジー料」が無料アプリやフリーミアムアプリの開発者を破産させる可能性 - GIGAZINE





Appleが発表したApp Storeの新方針については、SpotifyやEpic Gamesといった「App Storeが徴収する手数料が高額過ぎる」と非難し続けてきた企業が、相次いで批判を表明しています。



これに続く形で、Microsoftのゲーム部門であるXboxの社長を務めるサラ・ボンド氏が、「我々は建設的な会話がオープンプラットフォームと競争の激化に向けた変化および進歩を促進すると信じています。AppleがApp Storeに設けた新しい方針は間違った方向への一歩です。我々はAppleが提案した計画に対するフィードバックに耳を傾け、すべての人にとってより包括的な未来に向けた取り組みが行えるよう願っています」とX(旧Twitter)に投稿しました。



We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6 — BondSarahBond (@BondSarah_Bond)



MicrosoftはXboxブランドのモバイルゲームアプリストアの立ち上げを計画しており、ボンド氏はXboxの社長としてこれらの計画を統括する立場にあります。Microsoftが計画しているXboxモバイルゲームストアは、AppleのApp StoreやGoogleのGoogle PlayといったモバイルOS公式のアプリストアよりもモバイルゲームアプリの配信先として優れたものとなるよう設計されており、Microsoftが抱えるCall of Duty MobileやCandy Crush Sagaといったゲームアプリの配信元となる予定です。



なお、AppleはApp Storeに新方針を追加した際に、これまで禁止してきたクラウドゲームアプリ(ゲームストリーミングアプリ)の配信を許可するようガイドラインを変更していまます。そのため、Microsoftは独自のクラウドゲーミングサービスであるXbox Cloud GamingのiOSアプリ版をリリースする可能性もあります。