「App Store以外のアプリストア設立」を巡るAppleの厳しすぎる条件を緩和するべくMicrosoftとMetaがロビー活動を展開している

AppleはEUのデジタル市場法を受けて「App Store以外のアプリストアの設立」や「App Storeを介さない課金システムの構築」をEU圏内で 認め ました。しかし、アプリストアの設立や独自課金システムの構築には厳しい条件が存在しており、アプリ開発者から「対応が難しすぎる」として非難されています。新たに、MicrosoftとMetaがAppleから条件緩和案を引き出すべくロビー活動を展開していることが報じられました。 Apple rivals lobby EU over App Store dominance https://www.ft.com/content/b4800998-5658-4068-b7f8-22a1f64c10ae Apple defends its controversial EU App Store plans https://appleinsider.com/articles/24/02/21/apple-defends-its-controversial-eu-app-store-plans iPhoneにアプリをインストールするにはAppleが管理するアプリ配布サービス「App Store」を使う必要があります。しかし、アプリの開発者にとっては「App Storeで有料アプリを販売すると、売上の15~30%を手数料としてAppleに支払う必要がある」という問題が存在しており、手数料の引き下げやApp Store以外でのアプリ配布の解禁を求める開発者も多くいます。

2024年02月22日 14時17分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

