4億7000万円相当のビットコインを保管するウォレットのパスワードを忘れてしまった人物をサポートしたハッカーが実際に取った方法について解説

・関連記事

400億円分のビットコインを保存したHDDをゴミとして捨てた人物は12年たってもなおHDDを探し続けている - GIGAZINE



約7.6億円分のBitcoinを保存したハードディスクが埋められて行方不明に - GIGAZINE



警察がマリファナ農場と思って捜査した建物がビットコイン農場だったという事案が発生 - GIGAZINE



高騰し続ける仮想通貨Bitcoinを掘る世界最大のマイニング工場に潜入、2万5000台のマシンを酷使する採掘現場の恐るべき実態に迫る - GIGAZINE



MIT卒の兄弟がわずか12秒で約40億円分の仮想通貨を盗んで逮捕される、ブロックチェーンの取引プロセスに不正アクセスした疑い - GIGAZINE

2024年05月29日 16時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.