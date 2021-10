元ソニー幹部が「PlayStationヒット作をPC向けにリリースする」戦略について語る

2019年10月まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント・ワールドワイド・スタジオ のCEOを務めていたShawn Layden氏がPlayStation系ラジオ配信「What's Up PlayStation」の中で 明かした ところによると、当時のソニーには独占販売タイトルをPC向けに出すべきだという風潮が存在したとのこと。この風潮は「PlayStationを所有していないユーザーをどうやって獲得すべきか?」という問いの答えとして発生したもので、Layden氏は「私が在籍していた頃の戦略は、『新規顧客、新規ファンをおのずから取り込まなくてはならない』」というものでした。新規顧客や新規ファンは我々のもとに来ないと決め込んでいるので、こちらから迎えに行ってあげなければいけません。では、こちらから迎えに行くベストな方法とは何でしょうか?その答えこそが、『当社の売れ筋のゲームを持って行く』という戦略です」と説明します。 この「PlayStationで売れ筋のゲームをPCに持って行く」という戦略について、Layden氏は「販売間隔を開ける」ことが重要だと語ります。独占販売の壁を破ったHorizon Zero Dawnを例に取ると、PlayStation4での発売は2017年2月でしたが、PCでの発売は2020年8月。これについて、Layden氏は「発売から18カ月、24カ月は経過しているタイトルで、もはや小売販売も行われていない状況でした」と述べ、PlayStation 4での売上がもはや見込めないためPCで販売しても構わないという論調があったと語ります。

2021年10月05日 11時35分00秒 in ゲーム, Posted by log1k_iy

