尋常ならざる日本愛があふれるPS4のオープンワールド時代劇アクション「Ghost of Tsushima」は人間の反応速度の限界に挑んだ高速剣戟や美麗な大自然など見どころ満載

「Ghost of Tsushima」をプレイすると、日本の時代劇を参考に作り上げられた激しく鋭い剣戟アクションや、日本の四季が詰まったかのような対馬の大自然、誉れを重んじる武士道を描く骨太な物語など、とにかく作中の至る所に日本へのリスペクトが隠れていることに気づきます。日本のどのゲームよりも日本への愛を感じる「Ghost of Tsushima」をプレイしていると、自分が日本人であることを誇りに思えてくるほどで、オープンワールドやアクションゲームに興味があるという人だけでなく、すべての日本人にプレイしてもらいたいと感じる作品でした。

2020年07月14日 23時00分00秒

