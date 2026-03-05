「Ghost of Yotei」などPS5向けゲームのPC移植をソニーが断念したとの報道、今後は自社ハード専売として展開か
ソニーがPlayStation 5(PS5)向けに先行発売されたゲームをPCでもリリースする計画を撤回したと、Bloombergが報じました。2025年に発売された「Ghost of Yotei」等の大作ゲームはPS5専売となる模様です。
Sony Pulls Back From PlayStation Games on PC - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-04/sony-pulls-back-from-playstation-games-on-pc
Bloombergが関係筋の話として報じたところによると、ソニーはPS5向けに発売されたシングルプレイタイトルをPCに移植する計画を断念し、6年にわたり展開していたマルチプラットフォーム戦略に終止符を打つとのこと。
ただし、「Marathon」や「MARVEL Tōkon」といったマルチプレイタイトルは今後も複数のプラットフォームで展開されるとのこと。また、「DEATH STRANDING 2」など既にPC版の発売が告知されているゲームに変更はないとのことです。
ソニーの内部事情に詳しい関係者は、「社内の一部では、PC向けにゲームをリリースするとコンソールのブランドイメージが損なわれ、PlayStation 5や後継機の売上に悪影響を与える可能性があるとの懸念がある」と伝えたそうです。
ソニーは長年にわたり一部のゲームを自社専売として取り扱っていましたが、2020年からは方針を転換して「Ghost of Tsushima」や「Horizon Zero Dawn」といったゲームをPC向けにも発売するようになりました。ただし、PlayStationハードウェアで先行発売してから数カ月間の期間を空けてPC版を発売するという戦略で自社ブランドの価値を維持していました。
ゲーム業界は少しずつ「プラットフォームの壁」を乗り越えようとしている - GIGAZINE
なお、Xboxの新CEOに就任したアシャ・シャルマ氏も、自社のファーストパーティゲームをXboxとPCで同日にリリースするという過去の戦略から脱却して「Xbox回帰」を実現することを示唆しています。
