「Call of Duty」は次の3作まではPlayStationで発売されるという報道、その後はXbox独占になる可能性も

・関連記事

Microsoftのゲーム部門トップが「PlaystationでもCall of Dutyを出し続ける」と発言、Xbox独占疑惑を否定 - GIGAZINE



Microsoftのゲーム部門のトップが「ゲームスタジオの買収は良いこと」と発言 - GIGAZINE



Xbox公式がベセスダのタイトルは将来的に「Xbox Game Pass独占タイトルになる」と言及 - GIGAZINE



MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに - GIGAZINE



2022年01月26日 11時05分00秒 in ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.