約4000万円でポケモンカードの初版シリーズ未開封品を箱買いしたところ開封済みや別シリーズの混じったニセモノであることが明らかに

ポケットモンスターを題材に1996年から販売が続けられている「ポケモンカードゲーム」には、1枚で650万円以上するカードなどがあり、近年高額で取引されています。また、人気ラッパーのLogicが18万3000ドル(約190万円)でリザードンのカードを落札するなど、著名人の中にもポケモンカードゲームのファンが多くいることが話題となっています。そんな人気のポケモンカードゲームの初期シリーズは特に人気が高く、初期シリーズに収録されていた103枚のカードが1100万円超で取引されたこともあるのですが、初期シリーズの未開封パックが入ったボックスを37万5000ドル(約3900万円)という高額で購入する人物まで登場しています。



ポケモンカードゲームの初期シリーズの未開封パックが入ったボックスをまとめ買いしたのは、YouTubeチャンネルのDumb Moneyのホストの1人であるクリス・カミッロさん。



カミッロさんにポケモンカードの初期シリーズの未開封パックを売ったのは、世界中で大炎上したYouTuberのローガン・ポールさんの「ポケモンカードコンサルタント」を名乗る暗号通貨投資家のCrypto Kingさんらのグループ。Kingさんらのグループがポケモンカードの初期シリーズの未開封パック36個が入っているボックスを匿名の第三者から購入し、これをカミッロさんに販売したそうです。



そんなこんなで未開封パックの詰め込まれたボックスを入手したDumb Moneyの面々が、期待に胸を膨らませながらパックを開封する様子を生配信しました。生配信のアーカイブは以下からチェックできます。



Opening The $375,000 1st Edition Pokemon Box (Official Live Stream) - YouTube





未開封ボックスなので、ビニールで覆われたままのものをカッターを使って丁寧に開封していきますが、箱が開けられると中から出てきたのは損傷したパックや既に開封された状態のパック、さらには初期シリーズとは異なるシリーズに収録されているはずのカードなど。そのため、現場では「あぁ、あれとあれは色が違う」「これは初期シリーズのパックじゃない」「これもう開いてるよ」などの困惑の声があがります。





The Guardianは生配信後にカミッロさんにインタビューしており、同氏は「まだショックを受けています」「私たちは細心の注意を払ったため、お金はまだ無事です」「このような取引はポケモンカードゲームの世界を揺るがすものです」などと語ったそうです。



Dumb MoneyおよびKingさんには「初めから示し合わせていた茶番劇だ!」などの批判が寄せられていますが、カミッロさんは「絶対にそのようなことはありません」と語り、実際に銀行へ行って37万5000ドルという大金を下ろし、ポケモンカードを購入する予定だったと主張しています。



In the chaos of today’s epic live episode where we discovered our $375k 1st edition Pokémon box was fake, we didn’t get around to unveiling the cash briefcase. Will hold for another day. This story isn’t over yet. https://t.co/wsoRV8Snfa pic.twitter.com/1p0TVYgIJk