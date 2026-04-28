2026年04月28日 12時35分 ネットサービス

GitHub Copilotが従量課金制への移行を発表、処理内容に応じて「AI Credits」を消費する形式に



サブスクリプション型の課金モデルだったGitHubのAIコーディング支援ツール「GitHub Copilot」が、2026年6月1日より従量課金制へ移行することが発表されました。



GitHub Copilot is moving to usage-based billing - The GitHub Blog

https://github.blog/news-insights/company-news/github-copilot-is-moving-to-usage-based-billing/





GitHub Copilotの利用量は2026年に入ってから加速度的に増加しており、「既存ユーザーのサービス品質を維持するため」として2026年4月20日には新たな有料プランへの加入を停止する措置を取っていました。



GitHub Copilot制限へ、2026年1月以降の週次運用コストがほぼ倍増したことを受けて課金方式をトークンベースへと段階的に移行か - GIGAZINE





GitHubの発表によると、2026年6月1日からGitHub Copilotのすべてのプランが従量課金制に移行するとのこと。これにより、Copilotの利用は「GitHub AI Credits」と呼ばれるクレジットを消費する形になります。これまでのCopilotは「ユーザーごとに月額料金を払えば一定範囲で使い放題」というモデルでしたが、今後は「どれだけAIを使ったか」に応じてコストが増減する仕組みになります。



GitHubはこの変更について、AI機能の利用量が増加し続けていること、そしてより柔軟で公平な料金体系を提供する必要があることを理由として挙げています。これまでは簡単なチャットでの質問と数時間に及ぶ自動コーディングセッションが同じ料金になるという不公平な状態が生じていたとのこと。



新しい仕組みでは、GitHub Copilotの利用時に「大規模なコード生成」「チャットでの質問」など各種のリクエストが発生するたび、内容に応じてクレジットが消費されます。クラウドAIサービスで一般的な「処理の重さに応じてコストが変わる」設計と同じく、処理内容が大規模になるほど多くのクレジットを消費する模様。





ただし、コードを書いている途中に自動で続きを提案してくる「コード補完」機能と次にやりそうな変更を提案してくれる「Next Edit suggestions」機能はGitHub Copilotの基本機能として提供され、クレジットを消費しないとされています。



2026年5月初旬からは、実際にどのくらいのコストがかかるのかを事前に確認できるプレビュー機能が提供される予定です。これにより、ユーザーや企業は移行前に自分たちの利用状況を把握し、コスト管理の準備ができます。さらに、GitHubは管理者向けに「予算設定」や「利用状況の可視化」などのツールを提供し、想定外のコスト増を防げるようにする方針とのこと。



月額料金は従来のプランから変更されておらず、Proプランが月額10ドル(約1600円)、Pro+プランが月額39ドル(約6220円)です。各プランには同額のAIクレジットが付与され、使い切った場合には追加で課金が必要とのことです。