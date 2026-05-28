2026年05月28日 15時00分 AI

AIはバブルではないのか？AIインフラへの100兆円以上の投資がコーディングエージェントの成功で正当化される可能性がある



AI開発企業は100兆円を超える規模の資金を集めて世界各地に大規模なデータセンターを続々と建設しています。さらに、AIブームによってGPUやメモリの需要が爆増して供給が足りず価格が上昇する事態も発生しています。このAIブームについては「実需を伴わないバブルに過ぎない」という意見もありますが、AI関連の話題に詳しいソフトウェア開発者のサイモン・ウィリソン氏が「AIへの巨額投資は正当化されつつある」という意見を投稿して話題となっています。



I think Anthropic and OpenAI have found product-market fit

https://simonwillison.net/2026/May/27/product-market-fit/



AIの開発や運用には、GPUを大量に備えたデータセンターや膨大な電力が必要になります。Amazon、Microsoft、Google、Meta、Oracleといった大手テクノロジー企業は、AI向け計算資源を確保するためデータセンター投資を急拡大させています。





Forethoughtの研究者であるフィン・ムーアハウス氏が投稿したグラフによると、大規模クラウド企業によるデータセンター投資は2025年時点で約9300億ドル(約146兆円)に達したとのこと。アポロ計画やマンハッタン計画、アメリカの州間高速道路網などと比べても、金額だけで見れば非常に大きな規模です。ただし、グラフの金額は大手5社の設備投資からデータセンター関連とみられる分を推定したもので、実際のAIデータセンター支出だけを集計した数字ではありません。



わずか6年で約146兆円、AI向けデータセンター投資の巨大さが一目で分かるグラフ - GIGAZINE





AI向けデータセンター投資が100兆円を超える規模に膨らむ中で、問題になるのが「AI企業は巨額投資を回収できるのか」という点です。AIは多くの人に使われている一方で、無料ユーザーや月額数千円程度の個人向け課金だけでは、100兆円規模のインフラ投資を正当化するのは簡単ではありません。



ウィリソン氏が注目しているのは、ChatGPTのような一般向けチャットAIではなく、Claude CodeやOpenAI Codexのようなコーディングエージェントです。コーディングエージェントは開発者の指示に従ってコードを書いたり、既存コードを調査したり、テストを実行したりするAIツールです。単に質問へ回答するチャットAIより多くのトークンを消費するため、AI企業にとっては収益単価が高くなりやすいという特徴があります。



ウィリソン氏は、自身が月額100ドル(約1万6000円)のAnthropicのMaxプランと月額100ドル(約1万6000円)のOpenAIのProプランを契約していると説明。さらに過去30日間の利用量をAPI料金に換算したところ、Claude Codeで1199.79ドル(約19万円)、OpenAI Codexで980.37ドル(約16万円)、合計2180.16ドル(約35万円)相当になったと述べています。個人向け定額プランでは200ドル(約3万2000円)で済んでいる利用が、API料金換算では10倍以上になる計算です。





個人のヘビーユーザーにとって定額プランは割安ですが、企業向け契約では状況が変わります。ウィリソン氏によると、Anthropicは企業向けプランを1ユーザーあたり月額20ドル(約3200円)に加えて利用量に応じたAPI料金を支払う形へ変更したとのこと。OpenAIも2026年4月にCodexの料金体系を変更し、メッセージ単位の概算課金ではなく、APIトークン利用量に合わせた料金体系へ移行しています。



企業で働く開発者が日常的にコーディングエージェントを使うようになると、1人あたり月額200ドル(約3万2000円)以上の支出が発生し得ます。個人向けチャットAIの月額課金と比べると桁が変わる水準であり、AI企業にとっては売上を大きく伸ばせる市場です。コーディングエージェントは非常に多くのトークンを消費するうえ、高給の専門職が毎日の仕事に使うツールになりつつあり、AI企業への支出が加速しているとウィリソン氏は指摘しています。



AI投資に対する懸念材料として、企業のAI利用コストが想定以上に膨らんでいるという報道もあります。Uberでは2026年の早い段階で年間AI予算を使い切ったと伝えられ、MicrosoftがClaude Codeライセンスを削減しているとも報じられました。ただしウィリソン氏は、予算超過やライセンス削減を「AI失敗」の証拠ではなく、むしろ顧客が高い料金に驚きながらも使い続けている証拠として見ています。



まとめると、100兆円を超えるAIインフラ投資を支える収益源として、個人向けチャットAIの月額課金ではなく、企業で日常的に使われるコーディングエージェントが浮上しているというわけです。ウィリソン氏は、AnthropicとOpenAIの上場申請書類が公開され、監査済みの数字が示されれば、コーディングエージェントによるプロダクトマーケットフィットがどれほど本物なのか確認できると述べています。