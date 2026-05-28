2026年05月28日 14時13分 AI

Amazon MGMスタジオがAIツールを駆使した映像制作を支援する「GenAI Creators’ Fund」を発表、Prime Video向けに3つのAIアニメシリーズの制作を承認＆AWSと共同でAI制作プラットフォーム「Project Nara」を立ち上げ



Amazon傘下のテレビ・映画製作・配給会社であるAmazon MGMスタジオが、クリエイターや企業に対してプレミアムなテレビ番組や映画の開発資金とAI制作ツールへのアクセスを提供するための「GenAI Creators' Fund」を発表しました。Amazon MGMスタジオはAWSと提携し、ビジュアルストーリーテリング専用の業界初のAI制作プラットフォームを立ち上げる予定です。



Amazon MGM Studios Greenlights Three AI Series for Prime Video Under New GenAI Creators' Fund

https://variety.com/2026/tv/news/amazon-mgm-studios-genai-creators-fund-greenlights-series-1236759131/



Amazon's Albert Cheng Says AI Is Way Past The "Uncanny Valley," Can Cure LA's Production Ills

https://deadline.com/2026/05/amazon-ai-studio-chief-albert-cheng-uncanny-valley-1236928090/



Amazon Bolsters AI Production With 3 Animated Series Orders

https://www.thewrap.com/creative-content/tv-shows/amazon-ai-tv-series-order-genai-creators-fund/



Prime Video Orders Trio of Animated Series from New GenAI Creators' Fund | Animation Magazine

https://www.animationmagazine.net/2026/05/prime-video-orders-trio-of-animated-series-from-new-genai-creators-fund/



Amazon MGMスタジオが発表した「GenAI Creators' Fund」では、Prime Video向けに3つのアニメシリーズの制作も発表されています。「ブック・オブ・ライフ 〜マノロの数奇な冒険〜」のホルヘ・グティエレス監督による「Punky Duck」、幼児向け番組チャンネルのニコロデオンの元社長であるアルビー・ヘクト氏による「Love, Diana Music Hunters」、BuzzFeed Studiosによる「Cupcake & Friends」の3シリーズです。なお、記事作成時点では配信時期は未定です。



Amazon MGM Studios has unveiled the first projects greenlit through its GenAI Creators’ Fund, an initiative aimed at giving creators access to professional-grade AI tools and funding for cinematic entertainment.



The first animated projects include ‘Cupcake & Friends’ from… pic.twitter.com/rfA7k1XZZH — ToonHive (@ToonHive) May 27, 2026



Amazon MGMスタジオの最高執行責任者であるアルバート・チェン氏は、「最も重要なことは、人間中心であるということです」「AIツールは人間の創造性を高め、これまで不可能だったテレビ番組や映画を実現することが可能になります」とエンタメ業界メディアのVarietyに語りました。





チェン氏はGenAI Creators' Fundによりいくらの出資を受けられるのかについて明言を避けています。この助成金はクリエイターがコンセプト実証用のパイロット版や短編作品を制作するためのもので、Amazon MGMスタジオはそれらの作品の中からどれを本格的なプロジェクトとして承認するかを決定することとなる模様。



なお、Amazon MGMスタジオはGenAI Creators' Fundを通してアニメーションスタジオ以外とも協力し、実写短編映像の制作などに携わっているそうです。





Amazon MGMスタジオとAWSが提携して開発するAI制作プラットフォームは「Project Nara」と呼ばれており、GenAI Creators' Fundに選ばれたクリエイターのみが利用できるようになる予定。Project Naraはクリエイターが利用している制作ツールとAIエージェントを統合した、コラボレーションワークスペースになると説明されています。Project Naraは「モデル非依存型アーキテクチャ」に基づいて構築されており、利用可能な最良のサードパーティー製の動画生成モデルと独自のモデルを組み合わせて構築されたもので、知的財産権の保護を確実にするための「来歴追跡機能」も備わっているのが特徴です。



チェン氏によると、クリエイターからよく聞くAIに関する不満のひとつが「自分の思うとおりに動いてくれない」というものです。そこで、Amazon MGMスタジオは既存の生成AIツールを「業界で活用できるツールへ変えているところ」だと説明しています。なお、チェン氏はProject Naraについて、「制作費の総額を削減し、制作期間を短縮することを目的としたツール」とも説明しました。



Prime VideoのクリエイティブディレクターであるHeather Cooper氏は、自身のX(旧Twitter)アカウントで「ついに、過去1年間取り組んできたいくつかの取り組みが明らかになりました」と投稿し、GenAI Creators' FundやProject Naraが発表されたことを喜びをもって伝えています。



Finally, a peek into some of the initiatives I've been working on for the past year: https://t.co/pQlYJbGcZE — Heather Cooper (@HBCoop_) May 27, 2026