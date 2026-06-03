2026年06月03日 10時37分 ハードウェア

MicrosoftがAIエージェントを用いて開発した次世代トポロジカル量子チップ「Majorana 2」を発表



MicrosoftがMicrosoft DiscoveryのAIエージェントを活用して開発した次世代トポロジカル量子チップの「Majorana 2」を発表しました。Majorana 2は前世代量子チップと比べて量子ビットの信頼性が1000倍向上、平均量子ビット寿命は20秒、インスタンスの持続時間は最長1分に達しています。



Majorana 2, made more reliable with Microsoft Discovery agentic AI

https://news.microsoft.com/source/features/innovation/majorana-2-microsoft-discovery-agentic-ai/





Introducing Majorana 2 - YouTube





2026年6月2日、Microsoftは次世代材料スタックと従来品よりも1000倍も信頼性の高い量子ビットを搭載した量子チップの「Majorana 2」を発表しました。これにより、Microsoftは2029年までに拡張可能な量子コンピューターを実現する見込みだと発表しています。





Majorana 2の量子ビットは第一世代量子ビットよりも1000倍長く量子状態を維持することが可能。これにより既存の量子チップよりも信頼性の高い計算が可能となります。他の一般的な手法では量子ビットの寿命をマイクロ秒単位で測定するのに対して、Majorana 2では平均20秒の量子ビット寿命を実現し、場合によっては1分間持続することもあるそうです。この違いについて、Microsoftは「1日で切れてしまう携帯電話のバッテリーが、1回の充電で3年近く使えるようになることに匹敵するほど大きな進歩」と表現しています。



Microsoftは「商業的に価値のある拡張可能な量子コンピューターが実現すれば、健康・食料供給・持続可能性・エネルギー生産といった解決困難な問題に取り組むことが可能となります」と説明しました。





Majorana 1は、トポロジカル超伝導体という特殊な物質を用いることで、より安定した量子コンピューティングを可能にする全く新しい物質状態を作り出すことができるという点で画期的でした。Majorana 1は超伝導体としてアルミニウムを使用していましたが、Majorana 2は鉛を使用。量子コンピューターにおいて、鉛超伝導体は不安定になりやすい量子ビットを宇宙由来の外乱から守るのに役立ちます。ただし、他のトレードオフを克服する方法を見つけるには何年もかかったそうです。



Microsoftが量子プロセッサー「Majorana 1」を発表、「数年内に産業規模の重要な問題を解決できる」と期待 - GIGAZINE





Majorana 2の重要な部分は原子ひとつひとつを設計して作られます。各原子を正しい位置に保つために、結晶構造に不純物と呼ばれる別の物質が添加されることがあります。しかし、不純物の添加量が多すぎたり、添加方法が間違っていると、構造が乱れてしまうため、適切なバランスを取ることは非常に難しい模様。



Microsoftの量子担当コーポレートヴァイスプレジデントを務めるズルフィ・アラム氏は、「従来の方法では、正確な配合、つまり望ましいエネルギー構造を得るために必要な適切な量を見つけるには、多くの実験が必要でした。しかし、新しい方法ではシミュレーションを通し、最も可能性の高いターゲットがどこにあるかを把握できます。そして、その知識があれば、理想的には一度の実験で済むのです」と語っています。



また、量子プロジェクトでは約20年分のさまざまな形式のデータが蓄積されています。AI登場以前、データはサイロ化された状態で保管されていました。このデータに対してAIエージェントを使うことで、人間には見出すことができなかった相関関係を再構築し、見つけ出すことができたと研究チームは語りました。





さらに、Microsoftは6月2日から組織が最先端の研究開発に取り組むための包括的なプラットフォームであるMicrosoft Discoveryの一般提供も開始しました。Microsoft Discoveryは科学研究開発に特化したAIエージェント、研究および推論ワークフローを推進するDiscovery Engine、エンタープライズレベルのセキュリティ、ガバナンス、透明性を兼ね備えています。



Announcing Microsoft Discovery general availability and Microsoft Discovery app preview | Microsoft Azure Blog

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-microsoft-discovery-general-availability-and-microsoft-discovery-app-preview/





Microsoftはまた、初期プレビュー版として、個人が無料でダウンロードしてGitHub Copilotアカウントを使って自分のコンピューター上でローカルに実行できる、コア機能を備えたMicrosoft Discoveryアプリも発表しました。



Microsoft Discovery | Microsoft Azure

https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/discovery/





Microsoft Discoveryアプリを使用すると、研究者は人間の専門知識に導かれた自律型エージェントチームを展開することができます。これらのチームは、膨大な知識に基づいて推論を行い、仮説を生成し、実験を最適化し、理論を検証し、継続的なループで学習することが可能。組み込みの制御機能により、研究が優先順位、セキュリティおよびコンプライアンス基準、安全要件に沿って行われることが保証されます。

