2022年04月27日 06時00分 メモ

自宅に「25Gbps」という爆速回線を引いたエンジニアの話



快適なインターネット体験に必要なものの1つが高速なネット回線。回線速度にこだわって「ベストエフォート25Gbps」というプランに加入し、実測値も25Gbpsに近づけてみたという体験談をスイスのエンジニアが公開しました。



My upgrade to 25 Gbit/s Fiber To The Home - Michael Stapelberg

https://michael.stapelberg.ch/posts/2022-04-23-fiber7-25gbit-upgrade/



自力で回線速度を高めたという体験談を公開したのは、エンジニアのマイケル・スターペルバーグ氏。スターペルバーグ氏は契約を結んでいたInit7というインターネットサービスプロバイダ(ISP)を気に入って使い続けていましたが、他の大手ISPが「ベストエフォート10Gbps」というプランを提供し始めてから数年経ってもInit7は同種のプランを提供していませんでした。



Init7は2020年にベストエフォート10Gbpsのプランをようやく発表し、そして2021年に実際に提供を開始。さらに、ベストエフォート10Gbpsプランの提供開始日に「ベストエフォート25Gbps」というプランも提供を開始しました。



Fünfundzwanzig ist das neue #Gigabit.



Sieben Jahre nach dem Launch von #Fiber7 zünden wir die nächste Stufe ???? - Fiber7-X (10Gbps) und Fiber7-X2 (25Gbps) - zum selben Preis: CHF 777 pro Jahr.



Unsere Medienmitteilung: https://t.co/UnnWTexcD0 #MaxFix #FTTH #Glasfaser — Init7 (AS13030) (@init7)



スターペルバーグ氏によると、ベストエフォート25Gbpsプランの提供が始まるという予告はなかったそうで、衝撃を受けたとのこと。前々から回線速度について並々ならぬこだわりを持っていたスターペルバーグ氏はベストエフォート10Gbpsをやめてベストエフォート25Gbpsプランを申し込むことにしましたが、その際に実際に25Gbpsに近い回線速度を出せるようにネット環境を整えることにしました。



というわけで、プランの申し込みを済ませたスターペルバーグ氏はInit7が事前に推奨していた「MikroTik CCR2004」というルーターを速攻で返品して、自作PCに25GbpsのIntel XL710と10GbpsのIntel XXV710というネットワークカード2枚を差し込み、25Gbpsに対応した接続モジュールのSFP28を取り付け、25Gbpsのルーターとして機能する構成に組み替えました。





スターペルバーグ氏の最寄りのポイントオブプレゼンス(PoP)のアップグレードは2022年4月のとある日の夜間に行われたとのことで、スターペルバーグ氏はアップグレード中の現場に突撃してワクワクしながら作業を見守りました。





こうしてアップグレードされた自宅回線に自作ルーターを接続して、移行作業は完了しました。このベストエフォート25Gbpsの回線で、接続先をInit7のサーバーに指定して回線速度を計測した結果が以下。ダウンロード側の速度は2万3536.53Mbps、アップロード側の速度は2万3013.10Mbpsと、理論値の25Gbpsに近い速度を記録しました。





接続先をInit7以外のサーバーに指定すると、回線速度は6Gbps~9Gbpsまで低下するそうですが、それでもかなり爆速だと言えます。ちなみに日本で提供されている民生用の回線では、Nuro光が20Gbpsのプランを提供していますが、提供エリアは東京都豊島区・港区限定。より広いエリアを対象にしたサービスとしては、NTT「フレッツ光クロス」やKDDI「auひかり ホーム10ギガ」、So-net「NURO 光 10G」など10Gbpsのプランが提供されていますが、この10Gbpsという表記はベストエフォートなので、実測値ははるかに遅くなる点に注意が必要です。