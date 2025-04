自然環境の破壊は国家安全保障にとっても大きなリスクを生んでいると専門家が指摘

環境破壊は人々の健康に害を及ぼすだけでなく 経済にも影響 するほか、気候変動が世界的な紛争の火種になるとアメリカの政府機関が 警告 するなど、さまざまな問題が考えられています。実際に生態系の混乱や環境破壊がどのように社会や政治の不安定化、経済紛争、そして国家安全保障に強い影響を与える可能性があるのかについて、専門家が解説しています。 Ecological disruptions are a risk to national security https://theconversation.com/ecological-disruptions-are-a-risk-to-national-security-248754

2025年04月27日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

