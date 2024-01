2024年01月10日 21時00分 サイエンス

インド洋のキハダマグロが過去70年で70%も減少していることが明らかに

寿司や刺身、ポキなどの料理にはマグロが欠かせません。クロマグロやミナミマグロに比べて脂肪分の少ないキハダマグロは、日本だけではなく世界中で消費されている食用魚ですが、近年インド洋に生息するキハダマグロが激減しているという研究が発表されました。



キハダマグロには東太平洋・西太平洋・大西洋・インド洋という4つの個体群があり、「かつお・まぐろ類の地域漁業管理機関(RFMO)」によって管理されています。ハイドリッヒ氏らの研究チームは、RFMOの時系列とバイオマス評価結果を用いて、1950年から2020年までの年次変動を推定しました。



また、研究チームは漁獲量に基づいて魚資源の状況を評価する「CMSY++アプローチ」を適用。さらに漁業に依存しないサンプリングから得られるキハダマウロの955件の記録を、種の大きさや生息数などの生物学的および生態学的データを記録する「餌付きリモート水中ビデオシステム(BRUVS)」を使って分析しました。



その結果、RFMOのデータからキハダマグロの生息数が1950年から2020年までの70年間で70%減少していることが明らかとなりました。また、BRUVSからのデータで、2014年以降はインド洋のキハダマグロの生息数が最も少ないことも判明。



CMSY++アプローチでは、過去10年間で東太平洋・西太平洋・大西洋ではキハダマグロの捕獲率が最大持続生産量に基づく制限をわずかに超えていたものの、乱獲されている状態ではないことがわかりました。一方、インド洋では依然としてキハダマグロの乱獲が続いていることも明らかになったとのこと。



西オーストラリア大学の海洋研究者で論文の筆頭著者であるクリスティーナ・ハイドリッヒ氏は「近年、世界のキハダマグロの個体数が減り続けていることがわかります。管理介入によって西太平洋では安定化していますが、個体数は世界中で減少しています」と論じました。





論文の共著者で、ブリティッシュ・コロンビア大学の主任研究員であるダニエル・ポーリー氏は「キハダマグロは世界経済に年間160億ドル(約2兆3000億円)以上貢献しており、さらに海洋生態系の機能、生産性、全体的な健全性において重要な役割を果たしている頂点捕食者です。現行の管理が適用されない場合、個体数崩壊のリスクは高くなります。全体的な漁業能力を削減し、乱獲された個体群を再構築氏、サメなど他の種に巻き添え被害を起こさないようにするためにも、キハダマグロ漁業に厳しい管理上の制限を設ける必要があります」とコメントしています。



ハイドリッヒ氏は、「インド洋でのキハダマグロの激減を止めるためには、2020年の水準から漁獲量を30%削減することが急務となります」と主張しています。



