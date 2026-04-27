AlibabaのAI「Qwen」がBYDなどの中国メーカー製自動車に搭載されると発表、ホテルの予約やデリバリーの注文が可能に
BYDやフォルクスワーゲンの合弁会社といった中国メーカー製の自動車に、Alibaba製のAIであるQwenが搭載されることが、現地時間の2026年4月24日に開催された北京モーターショーで発表されました。
Alibaba’s Qwen AI is coming to cars, allowing drivers to order food and book hotels by voice
https://www.cnbc.com/2026/04/24/alibaba-qwen-ai-integration-chinese-carmakers-beijing-auto-show.html
Alibaba's New AI Lets You Book Flights, Order Food by Voice - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA) - Benzinga
https://www.benzinga.com/markets/tech/26/04/52026786/alibabas-new-ai-lets-you-book-flights-order-food-by-voice
今回、Qwenが統合されることが発表された自動車メーカーには電気自動車大手のBYDやGeely、Li Autoなどのほか、ドイツのフォルクスワーゲンと中国のSAICによる現地合弁会社のSAIC Volkswagenなどが含まれます。
自動車に搭載されるQwenは、限られたネットワーク接続環境でも機能するように設計されたNVIDIAの車載チップシステムで動作します。一部のモデルでは音声コマンドを利用して、ドライバーが車の中からフードデリバリーを注文したり、ホテルを予約したり、アトラクションのチケットを購入したり、荷物を追跡したりできるとのこと。
ニュースメディアのCNBCは、「このシステムはデバイス上での処理とクラウドベースのコンピューティングを組み合わせることで、音声コマンドの解釈、複数ステップのタスクの計画、決済やナビゲーションなどのサービスへの接続を実現します」と説明しています。
自動車にAIシステムを統合するという今回の発表は、中国の自動車メーカーが減速する電気自動車市場で顧客獲得競争を繰り広げ、車載ソフトウェアやサービスを通じて差別化を図ろうとしている中で行われました。
他にも、アウディとSAICの現地法人が北京モーターショーで発表したオール電動SUV「E7X」には、TikTokの親会社であるByteDanceのAIアシスタント・Doubaoと、音声AI企業であるiFlyTekのAI機能が搭載される予定だと発表されています。ゼネラルモーターズの高級車ブランドであるキャデラックも、ByteDanceのDoubaoと連携できる音声アシスタント機能を搭載した新モデルを披露したとのことです。
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in AI, 乗り物, Posted by log1h_ik
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