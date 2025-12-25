2025年12月25日 11時49分 乗り物

Waymoはロボタクシーの車載AIアシスタントにGeminiをテスト中



Google発の自動運転車開発企業のWaymoが、自社のロボタクシーにGoogleのAIアシスタントであるGeminiを搭載するべくテストを実施していることが明らかになりました。



Waymo Is Working on a Gemini AI Assistant. Here’s the System Prompt

https://wongmjane.com/blog/waymo-gemini





Waymo is testing Gemini as an in-car AI assistant in its robotaxis | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/12/24/waymo-is-testing-gemini-as-an-in-car-ai-assistant-in-its-robotaxis/



テクノロジーブロガーでありアプリ研究者でもあるジェーン・マンチュン・ウォン氏の調査により、Waymoが車載AIアシスタントとしてGeminiをテストしていることが明らかになっています。ウォン氏はWaymoのモバイルアプリのコードを調べていたところ、「未発表のGemini統合のためのシステムプロンプト」を発見したと説明しています。



また、アプリ内で「Waymo Ride Assistant Meta-Prompt」と題された文書は、1200行を超える仕様書となっており、Waymoの車両内でAIアシスタントがどのように動作することが期待されているかが具体的に定義されているそうです。



Waymo is working on Gemini AI in-car assistant



They tried to hide it from the app, but here’s the full 1200-line system prompt pic.twitter.com/weh1EBPj7y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 24, 2025



この機能はWaymoアプリのパブリックビルドには搭載されていないものの、「システムプロンプトを見ればこれが単なるチャットボット以上のものであることがわかる」とウォン氏は指摘しています。ウォン氏によると、車載Geminiは乗客の質問に答えるだけでなく、空調などの車内機能を管理したり、必要に応じて乗客を安心させたりすることもできるそうです。





システムプロンプトによると、車載Geminiは明確でシンプルな言葉遣いをしながら、専門用語を避け、返答は1～3文に簡潔にまとめるよう指示されています。この他、乗客が車内スクリーンでアシスタントを起動すると、Geminiは事前に承認された一連の挨拶から、乗客のファーストネームでパーソナライズされたものを選択することが可能。また、システムは乗客のコンテキストデータ(乗車回数など)にもアクセスできるようになります。



Geminiは車内の温度・照明・音楽といった機能にアクセスし、操作することができます。しかし、音量調節・ルート変更・シート調整・窓操作は不可能となっており、これらの操作を乗客が要求しても、Geminiは「まだできません」といったフレーズで応答するようになっている模様。



興味深いのは、車載AIアシスタントのGeminiと自動運転技術のWaymo Driverが明確に区別されている点です。例えば乗客が「道路はどのように見えますか？」と質問すると、Geminiは「Waymo Driverは複数のセンサーを組み合わせて使用​​しています」といった具合に、Waymo Driverがどのように道路を認識しているのか回答するようになっています。





他にも、Geminiはリアルタイムの運転行動や特定の運転イベントについて、推測・説明・確認・否定・コメントを避けるよう指示されています。例えば、乗客がWaymoが何かに衝突する動画を見たと尋ねた場合、Geminiは直接答えず、質問をそらすように指示されているそうです。なお、システムプロンプトには「あなたの役割は運転システムのパフォーマンスのスポークスマンになることではなく、防御的または謝罪的な口調をとってはいけません」と書かれています。



Geminiは天気やエッフェル塔の高さ、特定の店舗の閉店時間といった一般的な質問に答えることができますが、食べ物の注文や予約、緊急事態への対応といった現実世界の行動は許可されていません。



テクノロジーメディアのTechCrunchがWaymoに車載Geminiについて問い合わせたところ、広報担当者のジュリア・イリーナ氏から「本日詳細をお伝えすることはできませんが、Waymoの乗車体験を快適でシームレス、そして便利にするために、私たちのチームは常に機能の改良に取り組んでいます。ただし、報道されている機能の全てが私たちの乗車体験に反映されるかは未定です」という回答を受け取っています。



なお、GeminiがWaymoのテクノロジーに統合されるのは今回が初めてではありません。Waymoによると、Geminiの世界知識を活用して、複雑で希少かつリスクの高いシナリオを自動運転車が走行できるよう、AIのトレーニングを行っているそうです。

