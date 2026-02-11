2026年02月11日 13時00分 ネットサービス

オンラインゲームやビデオ通話の遅延発生につながる「バッファブロート」が自分の使っているネットワークで発生するか否か測定できるウェブサイト





ルーターが一度に大量のデータを処理しようとして過負荷状態になりインターネット接続が遅くなる現象を「バッファブロート」と呼びます。ブラウザから無料でインターネット接続をテストする「Bufferbloat and Internet Speed Test」を使うと、現在使っているルーターでバッファブロートが起きやすいかどうかをチェックすることができます。



Bufferbloat and Internet Speed Test - Waveform

https://www.waveform.com/tools/bufferbloat





「ビデオ通話や音声通話が途切る」「ウェブブラウジングが遅くなる」「オンラインゲームで遅延が発生する」といった問題はバッファブロートが原因である可能性があります。バッファブロートはネットワーク機器のソフトウェアの問題であり、ネットワーク上のデバイスがファイルをアップロードまたはダウンロードするときに、インターネット接続の遅延が急増する原因となります。バッファブロートが起きやすい場合、多くの場合はWi-Fiルーターをアップグレードすることで解決できます。



Bufferbloat and Internet Speed Testは、インターネットの接続の問題にバッファブロートが関係しているか、現在使用しているルーターがバッファブロートの原因となっているかどうかを確認することができます。



Bufferbloat and Internet Speed Testを使うためには、まずサイトにアクセスしてテストの準備をします。最初に、ネットワーク内のPCやスマートフォンで帯域幅を大量に消費するようなアップロード/ダウンロードタスクを実行していないか確認し、実行中のタスクがあれば終了しておきます。続いて、PCからルーターへの接続速度がインターネット接続速度と同じかそれ以上であることを確認します。これは要するに「遅いWi-Fiを使っている」といった環境の場合は限界までテストできないため、最大限までテストできる有線接続などを準備する必要があるということです。準備ができたら「Start Test」をクリック。





テストは負荷がかかっていない「Unloaded」をベースラインとして、実際にアップロード/ダウンロードデータを流した際の反応速度と遅延を測定します。限界まで負荷をかけるような形になるため、テスト中に他の人がインターネットを利用しないように注意が必要です。





以下はテスト結果の一例。左上にバッファブロートのランク、右上に測定された遅延時間、左下に具体的なタスクにおける遅延、右下に通信速度が記載されています。なおバッファブロートのランクは、ダウンロードとアップロードテスト中に測定された平均レイテンシの増加が5ミリ秒未満の場合は「A＋」、5～29ミリ秒なら「A」、30～59ミリ秒は「B」、60～199ミリ秒は「C」、200～400ミリ秒は「D」、400ミリ秒以上なら「F」となります。





測定したバッファブロートのランクが好ましくなかった場合、ルーターを買い替えることでインターネット接続の問題を改善できる可能性があります。バッファブロートを軽減するのに最適なルーターとして、Bufferbloat and Internet Speed Testのサイトでは「Amazon eero Pro 6E」や「ネットギア WiFiルーター WiFi6 11ax AX5400」などがオススメされています。いずれのルーターも通信を整理して遅延を改善できる「スマートキューマネージメント(SQM)」機能を搭載しています。SQMでは「大容量の通信がバッファを埋め尽くさないよう帯域を管理し、ゲームや通話といった遅延に敏感な小さなパケットを優先的に通す」というような設定が可能なため、バッファブロートによる速度低下を改善することができます。

