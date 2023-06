2023年06月07日 22時55分 ハードウェア

市場で初のUSB4拡張カードとなる「USB4 PD100W 拡張カード」をMSIが発表



MSIがUSB4・100W対応の拡張カードをCOMPUTEX 2023に出展しました。USB4の拡張カードとしては市場で初めて公式発表された製品だとのことです。



MSI Rolls Out a Series of New Products A Strong Showing Starts at COMPUTEX 2023

https://www.msi.com/news/detail/MSI-Rolls-Out-a-Series-of-New-Products-A-Strong-Showing-Starts-at-COMPUTEX-2023-141864





MSI First Motherboard Maker to offer USB4 Add-in Card with 100 W USB-PD | TechPowerUp

https://www.techpowerup.com/309532/msi-first-motherboard-maker-to-offer-usb4-add-in-card-with-100-w-usb-pd





MSI Intros USB4 PCIe Expansion Card with 100W Power Delivery

https://www.anandtech.com/show/18883/msi-unveils-usb4-expansion-card-with-100w-power-delivery



「USB4 PD100W 拡張カード」(MS-4489)はPCIe Gen4 x4インターフェースの拡張カードです。





搭載している2つのUSB 4.0 40Gb/s Type-Cポートは、片方が100W、もう片方が27Wで、それぞれUSB-PDの急速充電に対応しています。



また、DisplayPortも2つ備えています。





チップに何を使用しているかMSIは明らかにしていませんが、IT系ニュースサイトのTechPowerUpはカードがASMediaのASM 4242 USB 4ホストコントローラーをベースにしていることを確認したとのこと。



また、TechPowerUpは、COMPUTEX 2023の現地でUSB4 PD100W 拡張カードを確認し、よくわからない点を2つ見つけたと指摘しています。



1つはUSB 2.0ピンヘッダーです。Thunderbolt拡張カードだと入力に用いられますが、このUSB4 PD100W 拡張カードに用いられているASM 4242はUSB2.0をネイティブサポートしているため、USB2.0の出力用かもしれないとTechPowerUpは予想しています。



もう1点、物理的なPCIe x8スロットが搭載されているのに、PCIe x4専用に配線されていることもTechPowerUpは指摘しました。これにより、オープンエンドのPCIe x4スロットまたは4レーンのPCIe用に配線されたPCIe x16スロットのいずれかを持たないマザーボードで、互換性の制限が出る可能性があるとのことです。



TechPowerUpでは、こういった製品が年内に他のマザーボードメーカーやサードパーティーメーカーから出てくるかもしれないと予想しています。