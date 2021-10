最大40Gbps転送のUSB4と240W給電可能なUSB PD EPRに合わせた新しいUSBの認証ロゴが発表される

・関連記事

「USB Type-C Revision 2.1」では240Wと現行の倍以上の電力が供給可能に、PCやモニターをUSBで使えるようになる可能性も - GIGAZINE



「USBに裏表がある理由」をUSBの開発者が明かす - GIGAZINE



最大転送速度40GbpsでUSB 3.0の8倍速い「USB4」の技術仕様をUSB-IFが正式に公開 - GIGAZINE



USBデバイスを使用する際は「転送モード」の違いに注意 - GIGAZINE



USB Type-Cケーブルにはなぜたくさんの種類があるのか、どうやって見分ければいいのか? - GIGAZINE

2021年10月01日 10時52分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.