Xiaomiのスマホ出荷台数がSamsungを抜いてヨーロッパ第1位に



中国のスマートフォンメーカーであるXiaomiは2020年から2021年にかけて世界的に大きく成長し、スマートフォンシェアを伸ばしていると報告されています。2021年8月2日付けの新たなレポートで、ヨーロッパにおけるXiaomiのスマートフォン出荷台数が、Samsungを抜いて第1位になったと伝えられています。



Appleは長年スマートフォン市場で世界2位の座についていましたが、2021年7月に中国のスマートフォンメーカーであるXiaomiが急激な伸びを見せ、Samsungに次ぐ世界2位の座を奪取したと報じられました。



そして2021年8月2日、市場調査会社のStrategy Analyticsが新たに、2021年第2四半期(4~6月)におけるヨーロッパへのスマートフォン出荷台数で、Xiaomiが第1位になったことを伝えています。



ヨーロッパは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックから回復しつつあり、総出荷台数が前年同期比15%増の5010万台に達しました。このうち、これまで1位の座についていたSamsungのスマートフォン出荷台数は1200万台であるのに対して、Xiaomiは1270万台だったと報告されています。Xiaomiのスマートフォンは特にロシア・ウクライナ・スペイン・イタリアにおいて需要が高く、人気の端末は「Mi」シリーズと「Redmi」シリーズとのこと。



Samsungは2021年4月にハイエンド端末として5G対応のGalaxy S21をリリースしましたが、市場においては「ハイエンドなApple端末」と「安価なローエンドの中国製端末」の両方と競争を強いられています。Huaweiがヨーロッパから撤退したことはSamsungにとって有利に働くはずでしたが、結果としてその利を生かせなかったとStrategy Analyticsはみています。



なお、Appleも前年同期比で16%の成長をみせ、ヨーロッパにおける出荷台数を960万台まで伸ばしています。パンデミックでスマートフォンの買い換え時期を逃していたユーザーがiPhone 12を手にしたことが1つの理由と考えられており、「Appleのスマートフォン事業にとって過去最高の第2四半期の1つとなった」と記されています。



実際、Appleの2021年4~6月におけるiPhoneの売上は前年同期比で50%増を記録しており、同社のティム・クックCEOによると特に好調だったのはiPhone 12 ProとiPhone 12 Pro Maxという上位モデルの2つだそうです。



