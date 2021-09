2021年09月13日 13時52分 ハードウェア

iPhone 13はiPhone初の1TBストレージを搭載か



Apple製品に関する正確なリーク情報で知られるアナリストのミンチー・クオ氏が、9月15日(水)未明から開催されるイベントで発表されるとみられる「iPhone 13」シリーズで初めて1TBのストレージを搭載することになると「予言」しました。



Kuo: iPhone 13 to drop 64GB storage size, Pro models to offer 1TB option - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/09/12/kuo-iphone-13-to-drop-64gb-storage-size-pro-models-to-offer-1tb-option/





The first iPhone with 1TB of storage is reportedly coming Tuesday - The Verge

https://www.theverge.com/2021/9/12/22670072/apple-iphone-13-pro-models-1tb-storage-kuo



クオ氏によると、iPhone 13シリーズのストレージ容量は、iPhone 13とiPhone 13 miniが128GB・256GB・512GBの3択、iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro MAXが128GB・256GB・512GB・1TBの4択になるとのこと。





前シリーズであるiPhone 12と比べたとき、ProとPro MAXは1TBモデルが増えただけですが、無印とminiは512GBが追加された代わりに64GBモデルがなくなっています。



クオ氏は過去に、iPhone 13が低軌道衛星に接続するハードウェアを搭載している可能性を示しています。



また、衛星通信によるSOSの発信が可能になる予定であることも報じられています。



