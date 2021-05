2021年05月11日 15時00分 ハードウェア

SamsungがAMDと共同開発する新型SoCを搭載したノートPCを発売か



半導体メーカー大手のSamsungが、ArmベースSystem-on-a-chip(SoC)「Exynos」の次世代モデルを搭載したWindowsノートPCを2021年下半期に発売する予定だと、韓国の英字経済紙・Korea Economic Dailyが報じています。この新しいExynosは、GPU部分をAMDと共同で開発しているとのことです。



ExynosはSamsungが開発する、Armベースのモバイル向けSoCシリーズです。2021年1月には5G通信対応のフラッグシップモデルであるExynos 2100が発表されました。



Korea Economic Dailyに業界筋が語ったところによれば、Samsungは2021年後半に「ノートPCとスマートフォンの両方に対応したExynos SoC」を発表するとのこと。このSoCは、半導体企業のAMDと共同開発したGPUを搭載しており、さらに「5nmプロセスを採用することで、並外れた計算能力とバッテリー効率を提供する」と業界筋は述べています。



SamsungとAMDがGPUを共同開発しているSoCについては、2021年2月にリークによって存在が示唆されていました。





そして、このSamsungとAMDが共同開発したSoCを搭載したノートPCについては、2021年2月にZDNet Koreaが報じています。



ZDNet Koreaによれば、このSoCは「Exynos 2200シリーズ」という仮称で呼ばれており、Armベースで開発されているとのこと。



2021年第3四半期にSamsungのノートPC「Galaxy Book」の次世代機に搭載される可能性が高く、この次世代機はプロセッサだけではなくディスプレイやメモリ、バッテリー、ストレージなど主要な部品すべてをSamsung製品で賄ったモデルになるとみられています。