「NVIDIA RTX 4090 Ti」は発熱しすぎて融解する問題で当分出回らないとのウワサ

・関連記事

NVIDIAが次世代GPU・GeForce RTX 40シリーズの「RTX 4090」「RTX 4080」を発表、29万8000円のRTX 4090はRTX 3090Tiより2~4倍高速で24GBのGDDR6Xメモリを搭載して10月12日発売 - GIGAZINE



NVIDIAのGPU不足が解消され余剰在庫が発生 - GIGAZINE



NVIDIAがGPU需要低下の影響でゲーム部門の収益減少、CEOがGPUの価格調整について発言 - GIGAZINE



Windows 11のアップデート後にNVIDIA製GPUの性能が低下する問題が発生、NVIDIAは管理ソフトのベータ版を提供して対応 - GIGAZINE



NVIDIAが「GeForce RTX 3080 Ti」「3070 Ti」を発表、3080 Tiは「3090」に迫るスペック - GIGAZINE

2022年10月12日 15時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.