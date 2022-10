AI製のNetflix版「ゼルダの伝説」のポスターの完成度が高すぎる

AI画像生成ツールを使い、任天堂の人気ゲームシリーズである「ゼルダの伝説」をNetflixが実写化したかのようなビジュアルを生成した猛者が現れました。 Fake Netflix Zelda Posters With Tom Holland Fooled The Internet https://kotaku.com/zelda-netflix-facebook-tom-holland-emma-watson-1849643590 事の発端となったのは、Dan Leveilleさんによる以下の投稿。「Netflixの実写版『ゼルダの伝説』シリーズのすべてのキャストが公開されました。 トム・ホランド 、 エマ・ワトソン 、そして イドリス・エルバ が出演します!ゼルダの伝説シリーズの歴代最愛のキャラクター達が集結するシリーズとなるようです」と書かれています。なお、Leveilleさんの投稿は記事作成時点で2.9万件シェアされており、5000件超のコメントが付けられています。 投稿した画像は以下の通り。 主人公のリンクを演じるのは、「 スパイダーマン:ホームカミング 」「 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム 」「 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 」でスパイダーマンことピーター・パーカーを演じるトム・ホランド

2022年10月12日 16時00分00秒 in 映画, ゲーム, Posted by logu_ii

