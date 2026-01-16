2026年01月16日 11時37分 ハードウェア

NVIDIAが「GeForce RTX 5070 Tiの生産終了」との報道にコメント



2026年1月15日、NVIDIAのミドルレンジ向けグラフィックカード「GeForce RTX 5070 Ti」の生産が終了すると複数のメディアが報じました。これに対しNVIDIAが「生産継続中だが需要急増で在庫不足」との声明を出す事態に発展しました。



1月15日、NVIDIAの製造パートナーや小売業者から話を聞いたというYouTuberのHardware Unboxedが、「NVIDIAが実質的にRTX 5070 Tiを市場から排除した。最大のパートナーであるASUSは、供給の不足に直面しているため、事実上RTX 5070 Tiグラフィックカードの製造を終了したと話した」と伝えました。また、動画冒頭にフックとして「RTX 5070 Tiの生産が終了する」とも発言していました。



この情報を元にいくつかのメディアが「RTX 5070 Tiの生産が終了する」と報道。Hardware Unboxedの発言に沿って「メーカーは在庫品の生産・出荷が可能だが、その後は生産停止。NVIDIAはRTX 50シリーズの他のモデルに注力しているとのことだ」などと伝えました。



こうした報道を受け、NVIDIAは「GeForce RTX GPUの需要は堅調」との声明を発表。「全SKUの出荷を継続しているが、メモリ供給が逼迫していて、サプライヤーと緊密に連携してメモリ供給の最大化に取り組んでいる」と伝えました。





当のHardware Unboxedも「報道には誤解がある」と指摘し、「ASUSが、NVIDIAがRTX 5070 Tiの生産終了を発表したと伝えたわけではない。ASUSが伝えたのは、5070 Tiの供給量が極めて少ないため、自社製5070 Ti製品(PrimeやTUF Gaming)を生産終了状態としたということだ、NVIDIAは公式に『全SKUの生産継続』を表明しており、5070 Tiが生産終了や製造中止になった事実はないと述べている」とのコメントを寄せました。



市場はメモリの不足に悩まされており、価格は1年で急上昇。スマートフォンやPCの出荷台数に大きく影響を与えると予測されています。



