ついにNVIDIAのグラボ「GeForce GTX」シリーズが終了へ

NVIDIAのGPUは長年の間「GeForce GTX ○○」というモデル名で展開されていましたが、2018年に発表された GeForce RTX 20シリーズ からは「GeForce RTX ○○」というモデル名が使われるようになりました。GeForce RTX 20シリーズの発売以降も「GeForce GTX」の名を冠したGPUは出荷され続けていたのですが、2024年第1四半期を最後にGeForce GTXシリーズの生産が中止されることが報じられています。 NVIDIA discontinues GeForce GTX 16 GPUs, the end of GTX series - VideoCardz.com https://videocardz.com/newz/nvidia-discontinues-geforce-gtx-16-gpus-the-end-of-gtx-series NVIDIA GeForce GTX 16-series Finally Discontinued | TechPowerUp https://www.techpowerup.com/319940/nvidia-geforce-gtx-16-series-finally-discontinued NVIDIAは2008年に発表したGeForce GTX 200シリーズから2016年に発表した GeForce GTX 10シリーズ まで「GeForce GTX ○○」というモデル名のデスクトップ向けGPUを発表し続けていました。

・関連記事

Intelがプロセッサの「Core」ブランドを再定義すると発表、新ブランド「Core Ultra」が追加されて「i」はブランド名から消滅 - GIGAZINE



Twitter本社の看板から「Twitter」の文字が撤去される、Twitterが青い鳥を捨てて「X」に名称を変更 - GIGAZINE



Facebookが社名を「Meta」に変更すると発表 - GIGAZINE



ついに「イー・モバイル」「ウィルコム」のブランド名とロゴが消滅、「Y!mobile(ワイモバイル)」に統一・変更へ - GIGAZINE



NTTドコモが「新ドコモ宣言」を発表、ブランドロゴなども刷新へ - GIGAZINE



松下が社名をパナソニックに変更、ナショナルブランドは消滅 - GIGAZINE



2024年03月07日 11時04分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.