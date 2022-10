PDFやWordのレイアウトを保ったままAI自動翻訳できる「Translation Hub」をGoogleが発表

・関連記事

PDFファイルのレイアウトを保ったまま英語を日本語に翻訳してくれる「Readable」 - GIGAZINE



Mozillaがオフラインでも使える翻訳ツール「Firefox Translations」を公開 - GIGAZINE



Googleが翻訳やナビゲーションを行う次世代ARグラスの実世界でのテストを開始すると発表 - GIGAZINE



Googleが「相手の話す言葉を字幕化&自動翻訳してくれるスマートグラス」の存在を明らかに - GIGAZINE



Metaが200の言語で機能するAI翻訳モデルをオープンソース化、 メタバースで世界中の人々が交流できることを目指す - GIGAZINE



YouTubeの字幕を自動で翻訳して読み上げてくれる拡張機能「CaptionSpeaker」を使ってみた - GIGAZINE



2022年10月12日 14時00分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

