AIベースの言語翻訳サイト「DeepL」が10億ドル以上の評価額で1億ドル以上の調達に成功

ニューラルネットワークとAI技術を搭載した翻訳で有名な DeepL が、評価額約10億ユーロ(約1400億円)の資金調達を行ったことが明らかになりました。DeepLは実際に調達した金額の全容を開示していませんが、過去の発言や資金調達に関するレポートから、1億ドル(約130億円)から1億2500万ドル(約160億円)の調達を完了したと見られています。 DeepL, the AI-based language translator, raises over $100M at a $1B+ valuation • TechCrunch https://techcrunch.com/2023/01/11/deepl-the-ai-based-language-translator-raises-over-100m-at-a-1b-valuation/ DeepL secures unicorn valuation - Tech.eu https://tech.eu/2023/01/11/deepl-scores-100-million DeepLは機械学習を用いることで精度を格段に向上させた翻訳サービスで、2020年3月には日本語にも対応しています。日本語と中国語の翻訳を追加した際にも、大幅な改善を加えたニューラルネットワークアーキテクチャを使用していることや、さまざまな翻訳システムで訳した文章を並べて翻訳家に評価してもらうブラインドテストを行うなど、高い翻訳基準の実現に取り組んでいることをDeepLは明かしています。 めちゃくちゃ精度が高いと話題の機械翻訳「DeepL翻訳」に日本語の翻訳機能が登場したので実際に使ってみた - GIGAZINE

・関連記事

めちゃくちゃ精度が高いと話題の機械翻訳「DeepL翻訳」に日本語の翻訳機能が登場したので実際に使ってみた - GIGAZINE



MicrosoftはOpenAIのChatGPTをBingやOfficeに統合するために100億ドルの投資を検討している - GIGAZINE



あのDeepLが運営する無料のオンライン辞書「Linguee」 - GIGAZINE



DeepLでPDFファイルのレイアウトを崩さず丸ごと翻訳できるサードパーティChrome拡張機能「DeepL Opener」を使ってみた - GIGAZINE



Googleの代替サービスを提案してくれる「No More Google」 - GIGAZINE



2023年01月13日 09時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.