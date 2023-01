2023年01月13日 10時22分 ハードウェア

次世代モデルの「AirPods」はより安価になって2024年後半または2025年前半に発売される可能性



Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」と高音質ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max」の次世代モデルが、2024年後半から2025年前半にかけて発売される可能性が高いと、Apple関連の確度の高いリーク情報や予測を行っているアナリストのミンチー・クオ氏がツイートしています。



クオ氏は「私の調査によると、Foxconnグループの子会社であるHon Teng(FIT)が、Goertekに代わりAirPodsの組み立てを行う新しいサプライヤーとなる可能性があります。これによりFITは大きな利益を受けることとなります」とツイートし、AirPodsのサプライヤーが変更される可能性を指摘。



My latest survey indicates that Hon Teng (FIT) - a Hon Hai/Foxconn Group subsidiary - may be set to take over from Goertek as the new supplier for AirPods assembly. This move will bring significant benefits for Hon Teng. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo)



さらに、次世代(第4世代)AirPodsは2024年後半あるいは2025年前半に大量出荷開始となる可能性が高く、AirPodsはより手ごろな価格の99ドル(約1万3000円)となって、LuxshareとFITに組み立てられる新しいAirPods Maxも登場する可能性があると指摘しています。これにより、電気自動車とAirPodsの組み立てがFoxconnグループの成長ビジネスの両翼を担うこととなる可能性があるとのことです。



AirPods assembly and Hon Hai's EV business/MIH Consortium will be two major growth drivers for Hon Teng in the coming years. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo)



AirPodsは初代が2016年9月、第2世代モデルが2019年3月、第3世代モデルが2021年10月に発売されました。3年に1度のペースでアップデートが行われてきたことを考えると、2024年後半のリリースは妥当なものと思われます。なお、記事作成時点では第3世代AirPodsが税込2万6800円(アメリカでは169ドル)、第2世代モデルが税込1万9800円(アメリカでは129ドル)で販売されているため、99ドルへの値下げが実現すればかなり手頃な価格になります。



AirPods Maxは2020年12月に登場したハイエンドワイヤレスヘッドホン。Appleは主力製品を1年に1度アップデートしていますが、AirPods Maxは発売から丸2年が経過した時点で何のアナウンスもない状況です。



Apple関連メディアのMacworldは、AirPodsシリーズはモデルが古くなるにつれ売り上げが落ち込むため、2年以内に新しいモデルをリリースする戦略を取らないAppleの決定は不可解なものであると指摘しています。



なお、香港のHaitong International Securitiesでアナリストを務めるJeff Pu氏も、Appleは2024年に手頃な価格の「AirPods Lite」と、マイクロLEDディスプレイ搭載の新しい「Apple Watch Ultra」を発売すると予測しています。ただし、Pu氏はこのAirPods Liteがいくらで販売されることになるかは正確に予測していませんでした。