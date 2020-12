任天堂がゲーム機を解析するハッカーの身辺調査を行い接触しようとしていたことがリークから判明

by Minh Hoang 任天堂が2013年に、携帯用ゲーム機「 ニンテンドー3DS 」のハッキングを行っていたハッカーの生活行動を調査し、接触しようとしていたことが、任天堂の内部文書のリークから判明しました。 Nintendo Leak Reveals Extreme Measures Taken To Track Hackers | TechRaptor https://techraptor.net/gaming/news/nintendo-leak-reveals-extreme-measures-taken-to-track-hackers 内部文書をリークしたのは、任天堂の関連情報のリークに定評のある Eclipse 氏です。Eclipse氏が示した文書によれば、2012年に任天堂がニンテンドー3DSをクラックしたことで知られるNeimod氏の住んでいる場所や州の労働時間などを調べ上げていたとのこと。ゲーム関連ニュースメディアのTech Raptorは「その対策はかなり極端なもの」と評し、「狩りをする動物の追跡行為」と例えています。

2020年12月23日 14時13分00秒 in ゲーム, Posted by log1i_yk

