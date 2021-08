「Appleは社員の個人用Apple IDを仕事用デバイスにリンクさせて退職時に個人的なテキストや画像まで引き渡すことを要求する」との証言

一方、この証言について取り上げたソーシャルニュースサイト・Hacker Newsのスレッドには、Gjøvik氏の証言に疑念を呈する声が元Apple従業員から挙がっています。 Apple explicitly asks employees to merge their personal and work accounts | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=28241753 「_drimzy」という元Apple従業員を名乗る人物は、Appleでは仕事のためだけに別のiCloudアカウント(Apple IDアカウント)を作成することが可能であり、仕事用の携帯電話とプライベートの電話を分けていたと証言。不平を言っているGjøvik氏のような人々は、仕事用のアカウント作成をせず、個人用のアカウントに「作業データ」を追加してしまったのではないかと述べています。

・関連記事

Appleの女性マネージャーが職場の性差別や安全面の問題に声を上げたところ「無期限の休職」を求められる - GIGAZINE



Appleに「従業員が持ち物検査を受けている時間も勤務中として給料を払うべき」と裁判所が命令を下す - GIGAZINE



Appleが導入予定の「週2リモート・週3出勤」に従業員が反発、働き方改革を望む声が拡大 - GIGAZINE



Appleが二重スパイを利用して社内情報の流出を防いでいたことが判明 - GIGAZINE



「Appleで働くのは最悪だ」とAppleの元社員たちが告白 - GIGAZINE



2021年08月23日 12時31分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.