2021年09月20日 18時00分 ゲーム

任天堂の人気キャラ・ルイージがなぜかドリームキャストのレーシングゲームにひっそり登場していたことが明らかに



セガがドリームキャスト向けに2000年に発売したレーシングゲーム「セガGT ホモロゲーションスペシャル」のプロトタイプに、なぜか任天堂の人気キャラクターであるルイージがいることが明らかになり、話題となっています。



The Deluge Project part 3, an avalanche of Dreamcast and Classic Xbox prototypes!

https://en.sega-dreamcast-info-games-preservation.com/post/le-projet-deluge-3-%C3%A8me-partie-une-avalanche-de-prototypes-dreamcast-et-xbox-classique-3



Luigi Has Been Found In A Dreamcast Racing Game

https://kotaku.com/luigi-discovered-in-sega-dreamcast-prototype-1847705311



任天堂の不動の人気キャラクターであるマリオの弟がルイージです。このルイージが、なぜかセガが1998年に発売した家庭用ゲーム機であるドリームキャスト向けに登場した「セガGT ホモロゲーションスペシャル」というレーシングゲームのプロトタイプに含まれていることが明らかになっています。



「セガGT ホモロゲーションスペシャル」のプロトタイプの中で発見されたルイージについては、セガのドリームキャストを中心にレトロゲームの保全に取り組んでいる「Sega Dreamcast Info」というTwitterアカウントが報告しています。





Sega Dreamcast Infoはドリームキャストや初代Xboxなどのゲームのプロトタイプや未リリース版、初期ビルドなどをアーカイブする「Project Deluge」といウプロジェクトに含まれる「セガGT ホモロゲーションスペシャル」のプロトタイプの中で、ルイージの姿を発見した模様。Sega Dreamcast Infoによると、ルイージはプロトタイプの「sonygt2」と名付けられたレースに登場するそうで、あくまでプロトタイプにのみ登場し、製品版では登場しなかったそうです。



チッカーフラッグを手にしたルイージ。頭身はやや高めで、なぜかうつむきがち。





海外ゲームメディアのKotakuがSega Dreamcast Infoに連絡を取ったところ、「昨日セガGTの中でルイージを発見した時、私は大声で笑ってしまいました。この種の隠し要素が昔から存在することは私も知っていましたが、まさか自分が解析しているゲームでそのひとつと遭遇するとは思ってもいませんでした」というコメントが返ってきたそうです。