Netflixは最も安い広告なしプランをわざと隠している

Netflixは2022年11月から月額料金を抑えた広告つきプラン「 広告付きベーシック 」を展開しています。このプランを含めて合計4種類が用意されているNetflixのプランですが、Netflixはそのうちの1つを意図的に隠しています。 Se colar, colou: Netflix esconde plano básico sem anúncios de R$ 25,90 – Tecnoblog https://tecnoblog.net/noticias/2022/12/22/se-colar-colou-netflix-esconde-plano-basico-sem-anuncios-de-r-2590/ Netflix hiding its cheapest ad-free plan from new subscribers https://9to5mac.com/2022/12/22/netflix-hiding-its-cheapest-ad-free-plan/ Netflix未加入者向けの 加入案内ページ にアクセスすると、以下のように「あなたにぴったりのプランをお選びください」と表示されます。最も安い「広告つきベーシック」と、フルHDで動画を視聴可能な「スタンダード」、4K+HDRで視聴可能な「プレミアム」という3つのプランが表示されていますが、実はもう1つ「ベーシック」というプランが存在するにもかかわらず、どこにも表示されていません。

・関連記事

「無料」と宣伝してユーザーをだますダークパターン広告をやめない税務申告サービスを連邦取引委員会が提訴 - GIGAZINE



Adobeがダークパターンでユーザーをだまし12カ月間契約をさせているとして海外で話題に - GIGAZINE



ウェブサービスの請求でユーザーを意図的にだます「ダークパターン」とその回避方法 - GIGAZINE



スターバックスがユーザーを意図的にだます「ダークパターン」を使用しているという指摘 - GIGAZINE



あなたをだますウェブサイトのデザイン「ダークパターン」を見分けるために理解しておくべきこと - GIGAZINE

2022年12月23日 10時57分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.