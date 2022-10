Netflixの新プラン「広告つきベーシック」は月額790円＆解像度720p(HD)で2022年11月スタート

・関連記事

NetflixがMicrosoftと「広告付き低価格プラン」で提携すると発表 - GIGAZINE



Netflixの「広告ありの低価格プラン」は2023年前半に登場、ただし視聴できるコンテンツに制限がかかる可能性 - GIGAZINE



Netflixの広告ありプランは映画やドラマの事前ダウンロードが不可能になると判明 - GIGAZINE



Netflixの計画する「広告ありプラン」でも新作映画や子ども向けコンテンツでは広告が流れない可能性 - GIGAZINE



Netflixが計画中の「広告ありの低価格プラン」は月額1000円前後で1時間あたり4分の広告が再生されると報じられる - GIGAZINE



2022年10月14日 10時16分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.