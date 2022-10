崩壊したアレシボ天文台の電波望遠鏡は再建されないことが決定、今後は教育センターとして活用

・関連記事

アレシボ天文台の900トン超の受信機が落下して主鏡を粉砕 - GIGAZINE



世界最大級の電波望遠鏡を持つ「アレシボ天文台」が崩壊する瞬間の映像が公開される - GIGAZINE



「アレシボ天文台」の世界最大級の電波望遠鏡が3カ月で2度の大事故を起こして解体されることに - GIGAZINE



世界最大級の電波望遠鏡が原因不明の事故で崩壊して稼働停止 - GIGAZINE



世界最大級の電波望遠鏡でわずか3カ月に2度の大事故が発生 - GIGAZINE

2022年10月14日 11時04分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.