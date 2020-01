音楽業界に巻き起こった「ラウドネス戦争」とはどんなものだったのか？

By phamtu1509 「ラウドネス」は、端的には「音の大きさ」を意味する音楽用語です。1980年代頃から音楽機器の技術進歩とともに「ラウドネスを上げる」という流行が音楽界に巻き起こり、過度にラウドネスを高めすぎた曲が多数登場しました。「適切なラウドネス」をめぐる論争は「ラウドネス戦争」として記録され、 レッド・ツェッペリン や オアシス 、 メタリカ 、 レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 、 アークティック・モンキーズ などの著名アーティストのアルバムが、「ラウドネス戦争の犠牲者」と呼ばれています。 Gateway Mastering & DVD https://web.archive.org/web/20090131045144/http://gatewaymastering.com/gateway_LoudnessWars.asp The Loudness Wars: Why Music Sounds Worse : NPR https://www.npr.org/2009/12/31/122114058/the-loudness-wars-why-music-sounds-worse ラウドネスは「聴覚によって感じる音の強さ」を指す 感覚量 の1つ。人の聴覚感度は周波数によって異なったり、人によって聴覚自体も異なったりするため、実際の音量となる「空気の振動の強さ」に 補正 をかけて定量化したものがラウドネスとして定義されています。ラウドネスは、音楽業界では「音の大きさ」を指す用語として用いられています。そんなラウドネスを巡って、音楽業界は数々の試みとあまたの論争を行ってきました。 1940年頃に人気を博した「 ジュークボックス 」には、「音量を調節する」という機能が存在せず、できたことは「レコード自体に設定されたラウドネスの音を出す」ということのみ。ラウドネスが大きく設定されたレコードは大きな音を出して他のレコードよりも目立ったため、「ラウドネスが高いほうが良い」という風潮が生まれました。

